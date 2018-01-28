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Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı

Yönetmen Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'filmi, Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'nü kazandı

Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı
Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı 'Kelebekler' filmi, ABD'deki Sundance Film Festivali'nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Büyük Juri Ödülleri, festivalin en önemli ödülleri ve dört kategoride veriliyor.

Bu yıl 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde 'Kelebekler' dışında bu ödülleri kazanan filmler, 'The Miseducation of Cameron' (ABD Sineması), 'Kailash' (ABD Sineması Belgesel), 'Of Father and Sons' (Dünya Sineması Belgesel) oldu.

'Kelebekler', birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor.
 

SARMAŞIK FİLMİYLE SES GETİRMİŞTİ


Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter üstleniyor.

Karaçelik'in bir önceki filmi 'Sarmaşık' da çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde ödüle layık görülmüştü.
 


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