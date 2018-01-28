Sundance Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülünü Tolga Karaçelik'in 'Kelebekler'i aldı

SARMAŞIK FİLMİYLE SES GETİRMİŞTİ

Nazlı Erdol

Yönetmenliğini'in yaptığı' filmi,'deki'nde,'ne layık görüldü.Büyük Juri Ödülleri, festivalin en önemli ödülleri ve dört kategoride veriliyor.Bu yıl 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde 'Kelebekler' dışında bu ödülleri kazanan filmler, '(ABD Sineması), '' (ABD Sineması Belgesel), '' (Dünya Sineması Belgesel) oldu.', birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor.gibi oyuncuların rol aldığı filmin yapımcılığını iseveüstleniyor.Karaçelik'in bir önceki filmi '' da çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde ödüle layık görülmüştü.