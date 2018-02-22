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SunExpress ile Gategroup'tan ikram anlaşması

Müşteri memnuniyetini artırmak, uçuşlarda misafirlerine daha lezzetli ikramlarla hizmet vermek amacıyla Gategroup ile anlaşan hava yolu şirketi, yolculara döner ve gözleme de sunacak

SunExpress ile Gategroup'tan ikram anlaşması
Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, müşteri memnuniyetini artırmak, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda misafirlerine daha lezzetli ikramlarla hizmet vermek amacıyla Gategroup ile anlaşma yaptı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile misafirlerin damak tadına uygun daha geniş bir yelpazede kaliteli yiyecek ve içecek seçenekleri sunulacak.

Misafirlerine simit ikramını başlatan ilk havayolu olan SunExpress, şimdi de yolcularına 10 bin metrede döner ve gözleme lezzetlerini sunmaya başlayacak.

Gategroup, SunExpress'in Antalya ve İzmir havalimanları ile Türkiye genelindeki tüm yiyecek ve lojistik hizmetlerinden sorumlu olacak Sancak Inflight Service ile iş birliği içerisinde hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, müşteri memnuniyetinin öncelikli konulardan biri olduğunu, buna verdikleri önemin bir sonucu olarak da 2017 yılında "yolcunun seçimi" olarak bilinen "Skytrax" ödüllerinde dünyanın en iyi 4. tatil hava yolu seçildiklerini kaydederek, "Misafirlerimize, ihtiyaçlarına uygun daha fazla ve daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, artık gökyüzünde döner ve gözleme başta olmak üzere yolcuların damak tatlarına uygun pek çok seçenekte lezzetler sunulacağına dikkati çekerek, "Uçak içindeki yiyecek ve içecek ürünlerimizi çeşitlendirmek için 'Gategroup' ile Türkiye’deki tecrübeli iş ortağı Sancak Inflight Service ile iş birliğine başladık. Bu iş birliği sayesinde müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşıyarak, yolcularımıza artık daha lezzetli ve daha alternatifli ikram çeşitleri sunacağız." bilgisini verdi.

Gategroup Üst Yöneticisi (CEO) Xavier Rossinyol ise bu özel anlaşma ile Türkiye pazarına girecek olmaktan dolayı heyecan duyduklarını, Türkiye gibi bir ülkenin turizm ve seyahat sektörü için muazzam bir potansiyeli olduğunu düşündüklerini aktararak, Türkiye'deki iş ortakları Sancak Inflight Service ile SunExpress ile yolculara en uygun hizmeti sunacaklarına inandıklarını bildirdi.

AA


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