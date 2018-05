Sunucu Beste Uyanık kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Akın Güler

Geçen hafta ekrana gelmeyen Byeaz Show, bu gece ekranlara veda edip sezon finali yapıyor. Sezon finalinin konukları ise birbirinden ünlü isimler... Konuklar arasında Koray Avcı, Hasibe Eren, Sarp Apak, Enis Arıkan, Aslı Bekiroğlu, Beste Uyanık ve Mihriban Zeren yer alıyor. En gzöe çarpan simlerden birisi ise son zamanlarda güzel işlere imza atan Beste Uyanık... İşte ünlü sunucu hakkındaki bilgiler...6 Mart 1987 doğumlu. Adını ünlü doktor ve bestekar Prof. Dr. Alaattin Yavaşça'dan aldı. İlköğretimden lise sona kadar Nişantaşı Işık‘ta okudu. Mühendis olacak diye beklenirken modaya merak sardı ve New York’taki Parsons School of Design’a gitti. 2 yıl sonunda dikiş makinasıyla olan savaşını kaybetti. Ve ardından New York University’de Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümlerini bitirdi. Yüksek lisansını da New York’ta bulunan Pace University’de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010’da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy’de oyunculuk eğitimi aldı.New York’ta Amerika’nın önde gelen dergi ve televizyon kanallarında editörlük yaptı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey’nin internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı. 2012 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi’nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı.