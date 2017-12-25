Sunucu Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a zehir zemberek yanıt (Dilay Korkmaz kimdir?)

''ALLAH KÖTÜ KALPLİLERDEN KORUSUN!''



YEŞİM SALKIM'DAN DEMET AKALIN'A: MEYDANI BOŞ BULDUN

DİLAY KORKMAZ KİMDİR?

Elif Bayram

, sunucuiçin Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.Bu paylaşımın ardından sunucuda kendihesabından'a şu yanıtı verdi:''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun''Öte yandandaateş püskürdü. Yeşim Salkım Lifetime'da yayınlanan Laf Bende Kalmasın isimli magazin programında Demet Akalın'a, “Meydanı boş buldun, sürekli birilerine sarıyorsun. Sen oradan başkaları üzerinden göndermeler yapma. Ben buradayım senin zorun neyse ararsın o kişiyi çatır çatır konuşursun. Oradan buradan yazmakla olmaz. Biz senin gibi paramızı sosyal medyadan kazanmıyoruz. Aslan gibi sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz” diyerek resmen ateş püskürdü., 2010 yılında Miss Turkey yarışmasında yer aldı ve yarışmayı 4. olarak tamamladı.Yarışmanın ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan, 80 ülkeden katılan yarışmacılar arasında ilk 15'e girerek büyük başarıya imza attı.1990 yılında Ankara'da doğan güzel manken ve sunucuhalen Star TV ekranlarında Star Life adlı magazin programını sunuyor., 2017 yılında çekimleri tamamlanan 'Karımı Gördünüz mü?' isimli sinema filminde oynadı..Gazi Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu Dilay Korkmaz, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Mehpare Çelik'ten diksiyon dersleri ve Başkent İletişim'de Spikerlik ve sunuculuk eğitimleri aldı.Bir röportajında Türkiye'nin en güzel kadınlarını, annesi ve Çağla Şikel olarak tanımlayan sunucu, dünyanın en güzel kadını olarak ise Alessandra Ambrosio'yu göstermişti.ın vücut ölçüleri ise 95/69/97...