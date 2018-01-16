Sunucu Eda Pera Küçük sosyal medyadan çağrıda bulunarak yardım istedi

EDA PERA KÜÇÜK’ÜN ŞİKAYETİ ÜZERİNE DENİZ EVİN HAKKINDA 'TEHDİT' SUÇLAMASI



"9 AYDIR TEHDİT ALIYORUM VE KORKUYORUM"



NE OLMUŞTU?

Oyuncu Tolga Pancaroğlu kimdir?

Elif Bayram

Sunucu sevgilisişiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dizi oyuncusu 26 yaşındakidosyasına bir oyuncu daha şüpheli olarak eklendi.Habertürk’tenhaberine göre; Eda Pera Küçük'ün şikâyeti ve savcılığın talebi üzerine Anadolu 10. Aile Mahkemesi koruma kararı çıkarmıştı. Koruma kararını sosyal paylaşım sitesi üzerinden ihlal eden Tolga Pancaroğlu geçen yıl 3 gün zorlama hapis yatmıştı. Bu sırada çiftin ortak arkadaşı oyuncugenç sunucuya mesaj atarak "Seni şikâyet edecekti ben durdurdum. Ailen var. Sonu cezaevinde bitecek kurtuluşun yok. Ara konuş. Hayatın kararacak benden söylemesi" dedi.şikâyeti üzerine Deniz Evin hakkında "tehdit" suçundan başlatılan soruşturma Tolga Pancaroğlu dosyasıyla birleştirildi. Deniz Evin ifadesinde mesajları çiftin barışması için attığını söyledi.Konuya ilişkin sosyal medya hesabından çağrıda bulunan, "Yalvarıyorum artık n'olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!" paylaşımında bulundu.Sunucu Eda Pera Küçükadlı dizide rol alan sevgilisi Tolga Pancaroğlu'nun kendisini şiddet uyguladığını, ölümden döndüğünü belirterek şikayetçi olmuştu. Darp raporu bulunduğunu söyleyen alan Eda Pera Küçük, savcılıktan koruma kararı çıkarttırmıştı. Tolga Pancaroğlu'nun elinde gizli çekilmiş videolarının bulunduğunu söyleyen Eda Pera Küçük, "Arkadaşlarımın polise haber vermesiyle ölümden döndüm. En son dövdüğünde bir hafta hastanede yattım. Belgelerimle savcılığa başvurdum, koruma kararı çıktı. Fakat Tolga bu kararı da ihlal etti, şu an hakkında yakalama emri var" demişti.Davayı geri çekmesi için tehdit edildiği belirten"Tolga bana bıçak çekti ve ölümle tehdit etti. Ailesi de davayı geri çekmem için tehdit ediyor. Bugüne kadar aileme bir şey anlatamadım. Ancak artık her şey ortaya çıksın istiyorum" demişti.