Sunucu Müge Anlı, Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyetini açıkladı (Zahide Yetiş kimdir?)

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

MÜGE ANLI'DAN ZAHİDE YETİŞ'İN BEBEĞİNE DUYGUSAL MEKTUP

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

Çiğdem Saltık

hamileliğini ilk öğrendiğinde bu müjdeli haberi yakın dostu'ya "Teyze oluyorsun" diyerek verdi.da bu jesti karşılıksız bırakmadı.bebeğinin cinsiyetini de ilk kez yakın dostuve doktoru Prof. Dr. Bülent Tıraş'tan öğrendi.'nın büyük sürprizi ile'in erkek bebek beklediği öğrenildi.'in bebeğine duygusal bir mektup yazdı:"Sevgili bebek, sen anneciğinin karnında dünyaya gelmenin o zorlu yolculuğunu tamamlamaya çalışırken daha yüzünü görmeden sana sonsuz bir sevgiyle bağlanan anne- baban, bilsen ne tarifsiz bir mutluluk ve heyecan fırtınası yaşıyor. Kız ya da erkek olman hiç önemli değil bilesin.", 1979'da Avusturya-Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş'in anne tarafı Yunanistan-Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e geldi. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Zahide Yetiş'in anne babası çok küçükken boşanmış, bundan dolayı babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü.Zahide Yetiş, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu., çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.TV8'de Kentlerin Dili adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 şehrin belgesel programını yapan, 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu, İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı., TRT'de İzmir ve Ankara televizyonlarında 'Genç Gözüyle Tartışma' , 'İnternet TV', 'Türk Site', 'Gün Başlıyor', 'Şans Karesi' ve 'İzlenimler' gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence, tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.'de yayınlanan tam üç sezonprogramını Oile beraber sundu.Şu anda Show TV'de' adlı programın sunuculuğunu yapıyor.