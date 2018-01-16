Sunucu Müge Anlı, Zahide Yetiş'in bebeğinin cinsiyetini açıkladı (Zahide Yetiş kimdir?)

Sunucu Zahide Yetiş
hamileliğini ilk öğrendiğinde bu müjdeli haberi yakın dostu Müge Anlı
'ya "Teyze oluyorsun" diyerek verdi. Müge Anlı
da bu jesti karşılıksız bırakmadı.
ERKEK BEBEK BEKLİYOR
Zahide Yetiş
bebeğinin cinsiyetini de ilk kez yakın dostu Müge Anlı
ve doktoru Prof. Dr. Bülent Tıraş'tan öğrendi.
Müge Anlı
'nın büyük sürprizi ile Zahide Yetiş
'in erkek bebek beklediği öğrenildi.
MÜGE ANLI'DAN ZAHİDE YETİŞ'İN BEBEĞİNE DUYGUSAL MEKTUP
Müge Anlı
, Zahide Yetiş
'in bebeğine duygusal bir mektup yazdı:
"Sevgili bebek, sen anneciğinin karnında dünyaya gelmenin o zorlu yolculuğunu tamamlamaya çalışırken daha yüzünü görmeden sana sonsuz bir sevgiyle bağlanan anne- baban, bilsen ne tarifsiz bir mutluluk ve heyecan fırtınası yaşıyor. Kız ya da erkek olman hiç önemli değil bilesin."
ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?
Zahide Yetiş
, 1979'da Avusturya-Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş'in anne tarafı Yunanistan-Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e geldi. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Zahide Yetiş'in anne babası çok küçükken boşanmış, bundan dolayı babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü.
Zahide Yetiş, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.
Zahide Yetiş
, çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.
TV8'de Kentlerin Dili adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 şehrin belgesel programını yapan Zahide Yetiş
, 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu, İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı.
Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın
Zahide Yetiş
, TRT'de İzmir ve Ankara televizyonlarında 'Genç Gözüyle Tartışma' , 'İnternet TV', 'Türk Site', 'Gün Başlıyor', 'Şans Karesi' ve 'İzlenimler' gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence, tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.
Kanal D
'de yayınlanan tam üç sezon Doktorum
programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya
ile beraber sundu.
Şu anda Show TV'de 'Zahide Yetiş'
' adlı programın sunuculuğunu yapıyor.
Çiğdem Saltık