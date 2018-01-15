Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar

DOSYA KAPANDI

'ÖLÜ İNSANIN VÜCUDU NEDEN SERTLEŞİR?'

OLAY GÜNÜ VE ÖNCESİNDE KONUŞMUŞLAR

KANLI ELDİVEN ADLİ EMANATTE SAKLANACAK

Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in cezaevinden izinli çıkan ağabeyi konuştu

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntüsünü çeken polis ihraç edildi

Merhum sunucu Vatan Şaşmaz'ın hamile eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi

Çiğdem Saltık

27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş'ta bulunanl'in odasındatarafından öldürülmüştü.'ı dört kurşunla öldüren'in sonrasında intihar etiği belirlenmişti.5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındane cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre,'in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı.Olaydan 1 ay kadar önce'in telefonununda arama motoru'da, 'Siyanür', 'Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor', 'Kadavra bağışı nasıl yapılır?', 'Ölünce vücut neden ağırlaşıyor?', 'Ölü insanın vücudu neden sertleşir', 'Silah askıları nerede satılıyor?' ve 'Korse silah kılıfı' aramaları yaptığı ortaya çıktı.ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı.Ayrıca Vatan Şaşmaz'ın olay günü sık sık Filiz Aker'e mesaj atıp yeri hakkında, 'Geliyorum', 'Az kaldı' şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz'ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan birinin boynuna diğer üçünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi.Olay anında Filiz Aker'in sağ elinde olan kanlı eldivenin de adli emanete saklanmasına karar verildi. Ayrıca savcılık, 11 Aralık 2017'de soruşturma devam ederken bazı basın yayın organlarında çıkan, ''Vatan Şaşmaz dosyasına takipsizlik'' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yalan haber yapanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatacağını da belirtti.