Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar

Sunucu Vatan Şaşmaz
27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş'ta bulunan Conrad Ote
l'in odasında eski manken Filiz Aker
tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz
'ı dört kurşunla öldüren Filiz Aker
'in sonrasında intihar etiği belirlenmişti.
DOSYA KAPANDI
5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker'
e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.
'ÖLÜ İNSANIN VÜCUDU NEDEN SERTLEŞİR?'
Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Filiz Aker
'in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı.
Olaydan 1 ay kadar önce Filiz Aker
'in telefonununda arama motoru Google
'da, 'Siyanür', 'Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor', 'Kadavra bağışı nasıl yapılır?', 'Ölünce vücut neden ağırlaşıyor?', 'Ölü insanın vücudu neden sertleşir', 'Silah askıları nerede satılıyor?' ve 'Korse silah kılıfı' aramaları yaptığı ortaya çıktı.
OLAY GÜNÜ VE ÖNCESİNDE KONUŞMUŞLAR
Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'
ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı.
Ayrıca Vatan Şaşmaz'ın olay günü sık sık Filiz Aker'e mesaj atıp yeri hakkında, 'Geliyorum', 'Az kaldı' şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.
Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz'ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan birinin boynuna diğer üçünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi.
KANLI ELDİVEN ADLİ EMANATTE SAKLANACAK
Olay anında Filiz Aker'in sağ elinde olan kanlı eldivenin de adli emanete saklanmasına karar verildi. Ayrıca savcılık, 11 Aralık 2017'de soruşturma devam ederken bazı basın yayın organlarında çıkan, ''Vatan Şaşmaz dosyasına takipsizlik'' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yalan haber yapanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatacağını da belirtti.
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Çiğdem Saltık