Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar

27 Ağustos'ta İstanbul Beşiktaş'ta Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz dosyası kapandı. Savcılığın hazırladığı takipsizlik kararında çarpıcı bulgulara rastlanıldı. Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemelerde cinayetten önce internetten 'Siyanür' ve 'Ölü insanın vücudu neden sertleşir?' gibi aramalar yaptığı ortaya çıktı

15 Ocak 2018, Pazartesi 16:46
Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in telefonunda şok detaylar
Sunucu Vatan Şaşmaz 27 Ağustos 2017 günü Beşiktaş'ta bulunan Conrad Otel'in odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Vatan Şaşmaz'ı dört kurşunla öldüren Filiz Aker'in sonrasında intihar etiği belirlenmişti.

DOSYA KAPANDI

5 aydır devam eden soruşturma bugün tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Filiz Aker'e cinayeti işlemesinde yardım eden ya da Aker'i cinayete azmettiren birinin varlığına dair bulguya rastlanılmadığını belirten savcılık, olayın tek faili olan Aker'in de hayatına son verdiği için soruşturma yapılamayacağına karar vererek dosyayı kapattı.

'ÖLÜ İNSANIN VÜCUDU NEDEN SERTLEŞİR?'

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, Filiz Aker'in telefonunda yapılan incelemede ise oldukça dikkat çekici bulgulara rastlanıldı.

Olaydan 1 ay kadar önce Filiz Aker'in telefonununda arama motoru Google'da, 'Siyanür', 'Organ bağışı hangi hastanelerde yapılıyor', 'Kadavra bağışı nasıl yapılır?', 'Ölünce vücut neden ağırlaşıyor?', 'Ölü insanın vücudu neden sertleşir', 'Silah askıları nerede satılıyor?' ve 'Korse silah kılıfı' aramaları yaptığı ortaya çıktı.

OLAY GÜNÜ VE ÖNCESİNDE KONUŞMUŞLAR

Filiz Aker ve Vatan Şaşmaz'ın olay günü ve öncesine dair konuşma ve mesajlaşma kayıtlarının da olduğu belirtilen kararda ikilinin olay günü otelde buluşmak için anlaştıkları vurgulandı.

Ayrıca Vatan Şaşmaz'ın olay günü sık sık Filiz Aker'e mesaj atıp yeri hakkında, 'Geliyorum', 'Az kaldı' şeklinde mesajlar attığı da tespit edildi.

Yapılan otopsi incelemesinde Vatan Şaşmaz'ın vücuduna isabet eden 4 kurşunun da öldürücü nitelikte olduğu, uzaktan atış yapıldığı ve kurşunlardan birinin boynuna diğer üçünün ise sırtına isabet ettiği belirtildi.

KANLI ELDİVEN ADLİ EMANATTE SAKLANACAK

Olay anında Filiz Aker'in sağ elinde olan kanlı eldivenin de adli emanete saklanmasına karar verildi. Ayrıca savcılık, 11 Aralık 2017'de soruşturma devam ederken bazı basın yayın organlarında çıkan, ''Vatan Şaşmaz dosyasına takipsizlik'' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve yalan haber yapanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatacağını da belirtti.



Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in cezaevinden izinli çıkan ağabeyi konuştuVatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in cezaevinden izinli çıkan ağabeyi konuştu

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntüsünü çeken polis ihraç edildiVatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ceset görüntüsünü çeken polis ihraç edildi

Merhum sunucu Vatan Şaşmaz'ın hamile eşi aylar sonra ilk kez görüntülendiMerhum sunucu Vatan Şaşmaz'ın hamile eşi aylar sonra ilk kez görüntülendi
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet

Nazan Öncel ile Manuş Baba’dan sürpriz düet
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Hadi Be Oğlum'un ilk tanıtımı yayınlandı!
Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak

Leonardo DiCaprio Quentin Tarantino'nun yeni filminde rol alacak
Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı

Adriana Lima popçu Gülşen'i takip etmeye başladı
Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle

Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman'ın hem başrolü hem de yönetmenliği paylaştığı dram filmi: Mahalle
Ezgi Mola şimdi de Kerem Bürsin’e yazdı!

Ezgi Mola şimdi de Kerem Bürsin’e yazdı!
Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli ile Büşra Özdiş nişanlandı

Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli ile Büşra Özdiş nişanlandı
Sophie Mudd kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Sophie Mudd kırmızı bikinisiyle nefes kesti
Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)

Murat Karabova kimdir? (Seda Sayan'ın eski aşkı Murat Karabova kaç yaşında?)
Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme: Kaybettim sandıklarım...

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme: Kaybettim sandıklarım...
Aleyna Tilki'nin olduğu iddia edilen fotoğraflar Nerve filminden altıntı çıktı

Aleyna Tilki'nin olduğu iddia edilen fotoğraflar Nerve filminden altıntı çıktı