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Sunucu Zahide Yetiş, canlı yayında hamile olduğunu duyurdu (Zahide Yetiş kimdir?)

2014 yılında Cem Ersoy'la dünyaevine giren Zahide Yetiş, sunuculuğunu yaptığı programda "Ben hamileyim" diyerek çocuk beklediklerini duyurdu

Sunucu Zahide Yetiş, canlı yayında hamile olduğunu duyurdu (Zahide Yetiş kimdir?)
Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programının sunucusu Zahide Yetiş canlı yayında hamile olduğunu açıkladı.

"BEN HAMİLEYİM"

Cem Ersoy'la evli olan sunucu Zahide Yetiş canlı yayında "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıkladı.

Sunucunun bu sözleri stüdyodakiler tarafından uzun süre alkışlandı.



ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş, 1979'da Avusturya-Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş'in anne tarafı Yunanistan-Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e geldi. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Zahide Yetiş'in anne babası çok küçükken boşanmış, bundan dolayı babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü.

Zahide Yetiş, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.



Zahide Yetiş, çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.

TV8'de Kentlerin Dili adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 şehrin belgesel programını yapan Zahide Yetiş, 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu, İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı.

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Zahide Yetiş, TRT'de İzmir ve Ankara televizyonlarında 'Genç Gözüyle Tartışma' , 'İnternet TV', 'Türk Site', 'Gün Başlıyor', 'Şans Karesi' ve 'İzlenimler' gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence, tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.

Kanal D'de yayınlanan tam üç sezon Doktorum programını Op. Dr. Aytuğ Kolankaya ile beraber sundu.

Şu anda ATV'de 'Zahide yetiş'' adlı programın sunuculuğunu yapıyor.







 


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