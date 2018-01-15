Sunucu Zahide Yetiş, canlı yayında hamile olduğunu duyurdu (Zahide Yetiş kimdir?)

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Zahide Yetiş'e çıkan sakallı kadının son haline bakın

Çiğdem Saltık

'de yayınlanan ''le' programının sunucusudaolduğunu açıkladı.'la evli olan sunucucanlı yayında "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıkladı.Sunucunun bu sözleri stüdyodakiler tarafından uzun süre alkışlandı., 1979'da Avusturya-Viyana'da doğdu. Zahide Yetiş'in anne tarafı Yunanistan-Selanik, baba tarafı Kütahya'dan İzmir'e geldi. Bir kız, üç erkek kardeşi olan Zahide Yetiş'in anne babası çok küçükken boşanmış, bundan dolayı babaannesinin yanında İzmir'de büyüdü.Zahide Yetiş, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu., çocukluk yıllarında TRT'de belgesel seslendirmeleriyle televizyonculuk hayatına başladı. Reklam seslendirmeleri yanı sıra haber spikeri ve metin yazarı olarak görev yaptı.TV8'de Kentlerin Dili adlı programla Türkiye'yi dolaşarak 25 şehrin belgesel programını yapan, 6 yıl boyunca Türkiye'nin ilk teknoloji programı olan İnternet TV'yi sundu, İnternet Dünyası adlı bir gazete köşesi hazırladı., TRT'de İzmir ve Ankara televizyonlarında 'Genç Gözüyle Tartışma' , 'İnternet TV', 'Türk Site', 'Gün Başlıyor', 'Şans Karesi' ve 'İzlenimler' gibi kadın, eğitim, kültür, eğlence, tartışma ve yarışma programlarının sunuculuğunu yaptı.'de yayınlanan tam üç sezonprogramını Oile beraber sundu.Şu anda'de' adlı programın sunuculuğunu yapıyor.