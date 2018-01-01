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Süper Ay İstanbul semalarında (Süper Ay nedir?)

Yeni yılın ilk gününde Dolunay’ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi

02 Ocak 2018, Salı 01:40
Süper Ay İstanbul semalarında (Süper Ay nedir?)
Güneşin batması ile 18.00’den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.



Özellikle İstanbul’un incisi Boğaz’a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay’ın bu halini kayıt altına aldı.

Bazıları ise ’Süper Ay’ ile özçekim yaptı.

2 OCAK'A KADAR İZLENEBİLECEK


Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen ’Süper Ay’ seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen ’Süper Ay’ İstanbul semalarında 2 Ocak’a kadar izlenebilecek. 

SÜPER AY NEDİR?

Dünya’nın uydusu olan Ay, Dünya’nın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, Dünya’ya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın ortalama olarak 383 bin kilometre olarak biliniyor. Ancak 31 Aralık’ta yani Pazar günü bu Ay ile Dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay, her zamankinden daha büyük görünecek. 1 Ocak'ta ise Süper Ay en net şekilde izlenebilecek.

Süper Ay, 2 ay içinde 3 kez gözlemlenecek. Bunlardan ilki 4 Aralık 2017'de gerçekleşmişti. Diğer ikisi ise 1 Ocak 2018 ve 31 Ocak 2018'de görülecek.

Mehmet İlkay ÖZER-Alper KORKMAZ-Ersan SAN/İstanbul, (DHA)

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