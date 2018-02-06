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Super Bowl'da harcanan çılgın rakam: 16 milyar dolar

Herkesin merakla beklediği ve şampiyonu belirleyen tarihin 52. Super Bowl’u nefes kesti. Muhteşem gece, yapılan harcamalarla tarihe geçti.
 

Super Bowl'da harcanan çılgın rakam: 16 milyar dolar
Şubat 2005'te oynanan ve Patriots'ın Eagles'ı 24-21 mağlup ettiği 39. Super Bowl maçının rövanşı olarak gösterilen karşılaşmada tam anlamıyla bir tüketim çılgınlığı yaşandı.
 

400 MİLYON DOLAR SU TÜKETİMİ


Her zaman olduğu gibi paraların havada uçuştuğu maçın ülke ekonomisine katkısının 16 milyar dolar'ı bulduğu bildirildi. Yani Türkiye'de tüm Süper Lig takımlarının toplam değeri 873 milyon Dolar'ken, Super Bowl'da bu rakamın yaklaşık 18 katı kadar para harcandı.
 

180 MİLYON KİŞİ İZLEDİ


Oldukça soğuk bir havada ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşma, ülkenin televizyon tarihinin en çok izlenen yayını olarak tarine geçti.

Yaklaşık 180 milyon kişinin TV'den takip ettiği kapışmayı, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bulunan U.S. Bank Stadı'nda ise 100 bin kişi tribünden izledi.

Sporseverlerin maç sırasında yiyecekleri tüketme noktasına getirdiği, ABD'de bu alanda 5 milyar 461 milyon Dolar harcandığı ifade edildi.

En ucuz bilet 2 bin 100, en pahalı ise 22 bin Dolar'dan alıcı buldu.

Yaklaşık 7 saat süren organizasyonla ilgili olarak 30 milyon civarında Twitter mesaj atıldı.


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