Super Bowl'da harcanan çılgın rakam: 16 milyar dolar

400 MİLYON DOLAR SU TÜKETİMİ

180 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Erdinç Şahin

Şubat 2005'te oynanan ve'ı 24-21 mağlup ettiği 39.maçının rövanşı olarak gösterilen karşılaşmada tam anlamıyla bir tüketim çılgınlığı yaşandı.Her zaman olduğu gibi paraların havada uçuştuğu maçın ülke ekonomisine katkısının 16 milyar dolar'ı bulduğu bildirildi. Yani Türkiye'de tüm Süper Lig takımlarının toplam değeri 873 milyon Dolar'ken, Super Bowl'da bu rakamın yaklaşık 18 katı kadar para harcandı.Oldukça soğuk bir havada ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı karşılaşma, ülkenin televizyon tarihinin en çok izlenen yayını olarak tarine geçti.Yaklaşık 180 milyon kişinin TV'den takip ettiği kapışmayı, Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bulunan U.S. Bank Stadı'nda ise 100 bin kişi tribünden izledi.Sporseverlerin maç sırasında yiyecekleri tüketme noktasına getirdiği, ABD'de bu alanda 5 milyar 461 milyon Dolar harcandığı ifade edildi.En ucuz bilet 2 bin 100, en pahalı ise 22 bin Dolar'dan alıcı buldu.Yaklaşık 7 saat süren organizasyonla ilgili olarak 30 milyon civarında Twitter mesaj atıldı.