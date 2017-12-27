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Süper kahramanlar dünyayı kurtarabilir ama çevreyi...

Stanford Üniversitesi'nin yürüttüğü bir araştırmada Batman'dan Demir Adam ve Örümcek Adam'a dek 9 süper kahramanın karbon ayak izleri çıkarıldı. Süper kahramanların aşırı enerji tüketerek çevreye çok zarar verebildikleri sonucuna varıldı.

27 Aralık 2017, Çarşamba 14:36
Süper kahramanlar dünyayı kurtarabilir ama çevreyi...
Hollywood'un seri halde çektiği filmler sayesinde süper kahraman furyası tüm dünyayı sararken ABD'nin en prestijli kurumlarından Stanford Üniversitesi'nin jeologu Miles Traer 'çevrenin korunması isteniyorsa süper kahramanlara paye verilmemesi gerektiği' uyarısı yaptı. Traer ile iki meslektaşı 9 süper kahramanın karbon ayak izlerini çıkardı ve çevre için çok zararlı oldukları sonucuna vardı.
 

KAHİN'İ BİLGİSAYARDAN UZAK TUTMALI


DC'den Barbara Gordon/Oracle, Batman, Süpermen, The Flash, Bataklık Canavarı (Swamp Thing) ile Marvel'dan Jessica Jones, Firebird, Demir Adam ve Örümcek Adam bilimsel mercek altına alınan süper kahramanlar oldu. İçlerinden çevreye en çok zarar veren Barbara Gordon/Oracle çıktı. Bilgisayar sihirbazı Oracle'ın (Kahin) temiz enerji kaynakları kullanması halinde bile kullanacağı enerji yılda 650 milyon kilo karbondioksit salımına neden olacak. Bu, ortalama bir insanın karbon salımının yüzlerce katı.
 

FLASH'IN ENERJİSİ HAMBURGERDEN GELSEYDİ


Peki ya günü kurtarmak için teknolojiye başvurmayan kahramanlara ne demeli? Flash'in Oracle'dan arta kalır yanı yok. Yıldırım hızıyla koşmak için ihtiyaç duyduğu enerji, haftada 3.6 metre yüksekliğinde hamburger yemesini gerektirir ki, bu da yılda 45 milyon kilo karbondioksit üretilmesi anlamına gelir.
 

PEKİ YA BATMOBİL?


Bu hesaplar üzerinden Batman bile çevre dostu değil. Üstelik Batman'in her yerinden alevler, gazlar saçan Batmobil'i var. ''Bu, çevre için korkunç olmalı'' vurgusunu yapan Traer, süper kahramanların çevreye zararıyla ilgili sunumunu 'Bilim ile Bilimkurgu: Kurmaca Dünyaları Araştırmak İçin Gerçek Bilimi Kullanmak' isimli panelde yaptı.

Ancak insanlık için olduğu kadar yeryüzü için de hayırlı bir istisna bulundu: Güneşten derlediği gücüyle Süpermen, güneş enerjisinin 'poster çocuğu' oldu.
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