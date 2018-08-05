Galatasaray - Akhisarspor maçı canlı anlatım (Süper Kupa finali)

Galatasaray 0 - 1 Akhisarspor

29.DK: Bilal'in pasıyla savunma arkasına sarkan Manu, Donk ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

18.DK: Maicon'un ceza sahasına doğru havalandırdığı top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Gomis, gelişine bir vuruş yapmak istedi. Ama top ayağına oturmayınca cılız bir vuruş oldu.

12.DK: Sağ kanattan Linnes'in ortasında savunmadan seken top arka direğe açıldı. Rodrigues uygun durumda olmasına rağmen önünden geçen topa dokunamadı.

5.DK: GOL! Akhisarspor Seleznyov'la golü buluyor. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu, Galatasaray savunmasını ortadan delip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ayağına dolanan top solundaki Barbosa'ya açıldı. Barbosa'nın çaprazdan şutunda direkten dönen top Seleznyov'un önünde kaldı. Seleznyov topu düzeltip düzgün bir vuruşla meşin yuvalağı ağlara gönderdi.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR'UN İLK 11'İ:

Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov

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KONYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.