Galatasaray - Akhisarspor maçı özeti(Süper Kupa finali)

Galatasaray 1 - 1 Akhisarspor

Akhisarspor penaltılar sonucunda Süper Kupa'nın galibi oldu

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120.DK: Normal süre ve uzatmalar eşitlikle bitti. Süper Kupa'nın kazananını penaltılar belirleyecek

116.DK: Serdar Aziz, savunma arkasına sarkmak isteyen Güray'ı engellediği için sarı kart gördü.

112.DK: Güray'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Selçuk İnan topu uzaklaştırdı.

105.DK: İkinci uzatma devresi başladı.

100.DK: Sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, içeriye kat ederek önünü açtı. Yay içinden vuruşunu yaptı ama çerçeveyi bulamadı.

94.DK: İki takım bu bölümde kontrollü bir oyun oynuyor.

90.DK: Karşılaşmanın nırmal süresi beraberlikle bitti. Cüneyt Çakır maçın uzatmaya gittiğini ilan etti

79.DK: GOL! Galatasaray aradığı golü Eren'le buluyor

72.DK: Eren'in yerde kaldığı pozisyon VAR tarafından incelendi ve oyuna devam edilmesine karar verildi.

70.DK: Sağ kanattan yapılan ortada Rodrigues topu kontrol etmek isterken kaleci fatih araya girdi. Seken top Gomis'in önünde kaldı. Fatih, Gomis'in de şut açısını kapatarak gole izin vermedi.

70.DK: Fernando yerini Galatasaray'ın genç yıldız adayı Yunus Akgün'e bıraktı.

63.DK: Manu'nun sol çaprazdan ortasında Seleznyov, bomboş durumda kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

59.DK: Fatih Terim ilk hamlesini yaptı. Belhanda yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Sarı kırmızılı takım çift forvetli oyun sistemine döndü.

50.DK: Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli, sağ çaprazdan şansını denedi. Ama çerçeveyi bulamadı.

45.DK: İlk yarı sona erdi.

43.DK: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues savunma arkasına sarkmak isterken Dany'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Cüneyt Çakır, Dany'e sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, inceleme sonrasında da Dany'nin kırmızı kart görmesine gerek olmadığına karar verdi.

40.DK: Belhanda'nın kaptırdığı topla hızlı gelişen Akhisarspor atağında Bilal topu rakip ceza sahası yayına kadar taşıyıp sağından bindiren Seleznyov'a çıkarttı. Seleznyov, şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top uzak direkten döndü.

29.DK: Bilal'in pasıyla savunma arkasına sarkan Manu, Donk ile girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

18.DK: Maicon'un ceza sahasına doğru havalandırdığı top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Gomis, gelişine bir vuruş yapmak istedi. Ama top ayağına oturmayınca cılız bir vuruş oldu.

12.DK: Sağ kanattan Linnes'in ortasında savunmadan seken top arka direğe açıldı. Rodrigues uygun durumda olmasına rağmen önünden geçen topa dokunamadı.

5.DK: GOL! Akhisarspor Seleznyov'la golü buluyor. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu, Galatasaray savunmasını ortadan delip kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ayağına dolanan top solundaki Barbosa'ya açıldı. Barbosa'nın çaprazdan şutunda direkten dönen top Seleznyov'un önünde kaldı. Seleznyov topu düzeltip düzgün bir vuruşla meşin yuvalağı ağlara gönderdi.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR'UN İLK 11'İ:

Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov

KONYA İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı. Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.