Süper Kupa finalinin ilk 11'leri belli oldu
Süper Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisaspor Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
AKHİSARSPOR'UN İLK 11'İ:
Fatih, Vrsajevic, Dany, Mustafa, Ömer, Aykut, Sissoko, Bilal, Manu, Barbosa, Seleznyov
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KONYA İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Konya, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak.
Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı.
Karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı, 42 bin seyirci kapasitesine sahip.
EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI
Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.