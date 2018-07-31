Süper Kupa maçının hakemi Cüneyt Çakır!

TFF'den son dakika açıklaması! 2017-18 sezonunda Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa mücadelesinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Galatasaray ile Akhisarspor, 5 Ağustos 2018 Pazar günü 20:45'te başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Cüneyt Çakır'ın bu maçtaki yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.



















