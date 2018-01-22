Süper Lig 18. hafta puan durumu- Süper Lig kalan maçlar

BAŞAKŞEHİR ZİRVEYİ BIRAKMADI

18. HAFTANIN SONUÇLARI

19. HAFTA PROGRAMI

SÜPER LİG'DEKİ SON PUAN DURUMU

Mehmet Nuri Turan

nin ilk haftası,'in liderliğiyle tamamlandı.Ligde 18. haftanın kapanış maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray, puanını 38'e yükseltti. Deplasmanda 4 maç sonra kazanan sarı-kırmızılı ekip, ikinci sıradaki yerini korudu.İkinci devreye 3-0'lık Bursaspor galibiyetiyle başlayan Medipol Başakşehir, ligde üst üste üçüncü maçını kazandı. Bu sonuçla puanını 39'a çıkaran Medipol Başakşehir, liderliğini sürdürdü.Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi, Beşiktaş da deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yenerek haftayı kayıpsız geçti.Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise lider Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisine düştü.Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar ve gelecek haftanın programı şöyle:Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 3-2Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği: 0-2Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-0Fenerbahçe-Göztepe: 2-1Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 1-1Atiker Konyaspor-Trabzonspor: 2-2Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-3Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2Kayserispor-Galatasaray: 1-320.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)AA