Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)

19. hafta Süper Lig sonuçlar...



19. hafta puan durumu

Süper Lig 20. hafta programı

Mehmet Nuri Turan

Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe , Burak Yılmaz ve Josef'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, haftanın kapanış maçında Başakşehir, Karabükspor'u konuk edecek.Beşiktaş 2 - 1 KasımpaşaGençlerbirliği 2 - 1 KonyasporGöztepe 1 - 1 KayserisporAytemiz Alanyaspor 3 - 1 BursasporGalatasaray 2 - 0 OsmanlısporTrabzonspor 1 - 1 FenerbahçeYeni Malatyaspor 1 - 0 SivassporAkhisarspor 1 - 1 AntalyasporBaşakşehir - KarabüksporBURSASPOR - BEŞİKTAŞKARDEMİR KARABÜKSPOR - AYTEMİZ ALANYASPORANTALYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPORFENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİKASIMPAŞA - AKHİSARSPOROSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - KAYSERİSPORATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİRDEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAYTRABZONSPOR - GÖZTEPE