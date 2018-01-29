Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)

Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.
Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe , Burak Yılmaz ve Josef'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, haftanın kapanış maçında Başakşehir, Karabükspor'u konuk edecek.
19. hafta Süper Lig sonuçlar...
Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa
Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor
Göztepe 1 - 1 Kayserispor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor
Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor
Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe
Yeni Malatyaspor 1 - 0 Sivasspor
Akhisarspor 1 - 1 Antalyaspor
Başakşehir - Karabükspor
19. hafta puan durumu
Süper Lig 20. hafta programı
BURSASPOR - BEŞİKTAŞ
KARDEMİR KARABÜKSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
ANTALYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR
FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ
KASIMPAŞA - AKHİSARSPOR
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - KAYSERİSPOR
ATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY
TRABZONSPOR - GÖZTEPE
Mehmet Nuri Turan