Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı devam ediyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında Süper Lig'de yarış iyice kızıştı

29 Ocak 2018, Pazartesi 01:12
Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)
Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı Talisca'nın golleriyle 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe , Burak Yılmaz ve Josef'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, Osmanlıspor'u Feghouli ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, haftanın kapanış maçında Başakşehir, Karabükspor'u konuk edecek.

19. hafta Süper Lig sonuçlar...


Beşiktaş 2 - 1  Kasımpaşa

Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor

Göztepe 1 - 1 Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Bursaspor

Galatasaray 2 - 0 Osmanlıspor

Trabzonspor 1 - 1 Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor 1 - 0 Sivasspor

Akhisarspor 1 - 1 Antalyaspor

Başakşehir - Karabükspor


19. hafta puan durumu



 

Süper Lig 20. hafta programı



BURSASPOR - BEŞİKTAŞ

KARDEMİR KARABÜKSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR

ANTALYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ

KASIMPAŞA - AKHİSARSPOR

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - KAYSERİSPOR

ATİKER KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

DEMİR GRUP SİVASSPOR - GALATASARAY

TRABZONSPOR - GÖZTEPE


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi
Antalyaspor otobüsüne saldırı

Antalyaspor otobüsüne saldırı
Vagner Love Beşiktaş için imzayı atacak

Vagner Love Beşiktaş için imzayı atacak
Obradovic'ten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na tokat

Obradovic'ten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na tokat
Deniz Naki, PFDK'ye sevk edildi

Deniz Naki, PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı özeti

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı özeti
Vagner Love İstanbul'a geliyor!

Vagner Love İstanbul'a geliyor!
Kevin Trapp'in sevgilisinden şok itiraf!

Kevin Trapp'in sevgilisinden şok itiraf!
Yatabare'nin çene filmini görenler inanamadı

Yatabare'nin çene filmini görenler inanamadı
Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor

Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Demir Grup Sivasspor
Tüpçüler 4 bin lira aylıkla çalışan bulamıyor

Tüpçüler 4 bin lira aylıkla çalışan bulamıyor