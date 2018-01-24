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Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı belli oldu.
 

Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı
Müsabakalarının programı şöyle:

20. HAFTA
2 Şubat Cuma:

20.00 Bursaspor-Beşiktaş (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)

4 Şubat Pazar:

13.30 Osmanlıspor-Kayserispor (Osmanlı)
13.30 Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas Yeni 4 Eylül)

5 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

21. HAFTA
9 Şubat Cuma:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

22. HAFTA

16 Şubat Cuma:

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

18 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19 Şubat Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Stadı henüz açıklanmadı)


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