Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye) ALPER ULUSOY
17 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya) METE KALKAVAN
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
18 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) BÜLENT YILDIRIM
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA
19 ŞUBAT PAZARTESİ:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs) SERKAN ÇINAR
Erdinç Şahin