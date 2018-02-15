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Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
 

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 22. haftanın maç programı ve görev alacak hakemler şöyle;
 

YARIN:


20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye) ALPER ULUSOY
 

17 ŞUBAT CUMARTESİ:


13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya) METE KALKAVAN 
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK
 

18 ŞUBAT PAZAR:


13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) ALİ PALABIYIK 
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) VOLKAN BAYARSLAN 
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park) BÜLENT YILDIRIM 

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA 
 

19 ŞUBAT PAZARTESİ:


20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs) SERKAN ÇINAR 
 


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