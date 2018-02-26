Süper Lig'de 23. haftanın görünümü

PUAN DURUMU





Haftanın sonuçları

24. HAFTANIN PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:

Haber Merkezi

Ligde haftanın açılış maçlarından olan Galatasaray-Bursaspor müsabakası, sarı-kırmızılıların 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray, puanını 47'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Ligde 23. haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gençlerbiliği'ni konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere tamamlanınca turuncu-lacivertli ekip puanını 47'ye çıkardı. Aynı puanda olan Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında averajı daha iyi olan sarı-kırmızılı ekip, haftayı lider kapattı.Haftanın en önemli müsabakasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, 1-0 geri düştüğü maçı 3-1 kazandı.Galatasaray-Bursaspor: 5-0Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: 3-0Kayserispor-Kasımpaşa: 3-2Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: 1-2Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: 3-1Osmanlıspor-Antalyaspor: 0-0Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 1-0Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: 1-120.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)13.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)