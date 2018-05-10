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Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı


Spor Toto Süper Lig'de heyecan bitime 2 hafta kala zirve yaptı. Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri TFF tarafından açıklandı

10 Mayıs 2018, Perşembe 10:51
Süper Lig'de 33. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. hafta maçları 11, 12, 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. TFF bu karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

11 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Ali Palabıyık)

12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Suat Arslanboğa)
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Ümit Öztürk)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Bülent Yıldırım)

13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Halis Özkahya)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Alper Ulusoy)

14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Mete Kalkavan)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Hüseyin Göçek)


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