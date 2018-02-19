Süper Lig'de haftanın görünümü

Beşiktaş mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Konyaspor deplasmanında istediği sonucu alamadı. Siyah beyazlı ekip Atiba'nın golüyle öne geçsede Konyaspor'da Jahovic durumu eşitledi. Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe sarı kart görerek haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)
Fenerbahçe zorlu Beşiktaş maçları öncesi evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor maçında üstün bir oyun sergileyerek maçtan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe 44 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde ikinci sırada yer aldı.
Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)
Haftanın en önemli karşılaşmas Trabzon'da gerçekleşti. Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u Adebayor'un golüyle 1 - 0 yenerek Fenerbahçe yenilgisi sonrası çok iyi toparlandı. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi.
Trabzonspor-Medipol Başakşehir maç özeti
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı.
Kasımpaşa-Galatasaray maçı özeti
PUAN DURUMU
GOL KRALLIĞI
23 ŞUBAT CUMA
23. HAFTANIN MAÇLARI
Galatasaray - Bursaspor
Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor
24 ŞUBAT CUMARTESİ
Kayserispor - Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor
25 ŞUBAT PAZAR
Osmanlıspor - Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
Beşiktaş - Fenerbahçe 19:00
26 ŞUBAT PAZARTESİ
Medipol Başakşehir FK - Gençlerbirliği
Haber Merkezi