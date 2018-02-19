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Süper Lig'de haftanın görünümü

Süper Lig'in 22. haftası birbirinden çekişmeli maçlarla sona erdi. Şampiyonluk yarışındaki ekiplerden Galatasaray ve Beşiktaş sürpriz puan kaybı yaşayarak yara aldılar. Haftayı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir kazançlı bitiren takımlar oldu

Süper Lig'de haftanın görünümü
Beşiktaş mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı  Konyaspor deplasmanında istediği sonucu alamadı. Siyah beyazlı ekip Atiba'nın golüyle öne geçsede Konyaspor'da Jahovic durumu eşitledi. Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe sarı kart görerek haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)

Fenerbahçe zorlu Beşiktaş maçları öncesi evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor maçında üstün bir oyun sergileyerek maçtan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe 44 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti) Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Haftanın en önemli karşılaşmas Trabzon'da gerçekleşti. Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u Adebayor'un golüyle 1 - 0 yenerek Fenerbahçe yenilgisi sonrası çok iyi toparlandı. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi.

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maç özetiTrabzonspor-Medipol Başakşehir maç özeti

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı.

Kasımpaşa-Galatasaray maçı özetiKasımpaşa-Galatasaray maçı özeti

PUAN DURUMU

GOL KRALLIĞI



23. HAFTANIN MAÇLARI


23 ŞUBAT CUMA

Galatasaray - Bursaspor

Teleset Mobilya Akhisarspor - Atiker Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor - Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR 

Osmanlıspor - Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor

Göztepe - Demir Grup Sivasspor

Beşiktaş - Fenerbahçe 19:00

26 ŞUBAT PAZARTESİ 

Medipol Başakşehir FK - Gençlerbirliği


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