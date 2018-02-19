Süper Lig'de haftanın görünümü

Konyaspor - Beşiktaş (Maç özeti)

Fenerbahçe - Alanyaspor (Maç özeti)

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maç özeti

Kasımpaşa-Galatasaray maçı özeti

PUAN DURUMU

GOL KRALLIĞI



23. HAFTANIN MAÇLARI

Beşiktaş - Fenerbahçe 19:00

Haber Merkezi

Beşiktaş mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Konyaspor deplasmanında istediği sonucu alamadı. Siyah beyazlı ekip Atiba'nın golüyle öne geçsede Konyaspor'da Jahovic durumu eşitledi. Beşiktaş'ta Talisca ve Pepe sarı kart görerek haftaya oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.Fenerbahçe zorlu Beşiktaş maçları öncesi evinde mutlak galibiyet hedefiyle çıktığı Alanyaspor maçında üstün bir oyun sergileyerek maçtan galip ayrıldı. Sarı lacivertli ekip şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 3'e çıkardı. Fenerbahçe 44 puanla maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde ikinci sırada yer aldı.Haftanın en önemli karşılaşmas Trabzon'da gerçekleşti. Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor'u Adebayor'un golüyle 1 - 0 yenerek Fenerbahçe yenilgisi sonrası çok iyi toparlandı. Bu galibiyetle Medipol Başakşehir yeniden liderliğe yükseldi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 37. dakikada Garry Rodgigues'in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45'te Kasımpaşa'nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80'de Fode Koita'nın volesiyle durumu 2-1 yaptı.Galatasaray - BursasporTeleset Mobilya Akhisarspor - Atiker KonyasporKayserispor - KasımpaşaAytemiz Alanyaspor - TrabzonsporOsmanlıspor - AntalyasporEvkur Yeni Malatyaspor - Kardemir KarabüksporGöztepe - Demir Grup SivassporMedipol Başakşehir FK - Gençlerbirliği