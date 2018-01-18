Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor

Erdinç Şahin

Devre arası kamp çalışmaların ardından takımlar lige döndü.'in 18'inci haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.İstanbul ekibi Kasımpaşa, haftanın ilk maçındakonuk edecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.cumartesi günü sahasında'yi ağırlayacak. Pazar günü ise liderdeplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak. Aynı günkonuk olacak. Pazartesi günü oynanacak haftanın son mücadelesinde iseile karşılaşacak.20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği16:00 Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor19:00 Fenerbahçe - Göztepe13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor16:00 Bursaspor - Medipol Başakşehir19:00 Antalyaspor - Beşiktaş20:00 Kayserispor - GalatasarayTFF 1. Lig'de de ikinci yarı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kulüplerin TFF'ye yazılı olarak başvuru yapıp ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etmesinin ardından 18. hafta heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Haftanın programı şöyle;13:00 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok15:30 Eskişehirspor - İstanbulspor13:00 Ümraniyespor - Gaziantepspor13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü15:30 Akın Çorap Giresunspor - Boluspor15:30 Grandmedical Manisaspor - Çaykur Rizespor18:00 Altınordu - Elazığspor18:00 Denizlispor - Adanaspor18:00 Gazişehir Gaziantep - Samsunspor