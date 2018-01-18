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Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nda ikinci yarı heyecanı yarın oynanacak Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçıyla start alacak.     
 

Süper Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor
Devre arası kamp çalışmaların ardından takımlar lige döndü. Süper Lig'in 18'inci haftası yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. 

İstanbul ekibi Kasımpaşa, haftanın ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Fenerbahçe, cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Pazar günü ise lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak. Aynı gün Beşiktaş da Antalyaspor'a konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak haftanın son mücadelesinde ise Kayserispor, sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Haftanın programı şöyle;

YARIN

20:00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor     

20 OCAK CUMARTESİ

13:30 Kardemir Karabükspor - Gençlerbirliği
16:00 Osmanlıspor -    Evkur Yeni Malatyaspor
19:00 Fenerbahçe - Göztepe 

21 OCAK PAZAR

13:30 Demir Grup Sivasspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
13:30 Atiker Konyaspor - Trabzonspor 
16:00 Bursaspor - Medipol Başakşehir
19:00 Antalyaspor - Beşiktaş 

22 OCAK PAZARTESİ

20:00 Kayserispor - Galatasaray 

TFF 1'İNCİ LİG

TFF 1. Lig'de de ikinci yarı cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Kulüplerin TFF'ye yazılı olarak başvuru yapıp ikinci yarının bir hafta geç başlamasını talep etmesinin ardından 18. hafta heyecanı bu hafta sonu yaşanacak. Haftanın programı şöyle;

20 OCAK CUMARTESİ

13:00 Adana Demirspor - Balıkesirspor Baltok
15:30 Eskişehirspor    - İstanbulspor 

21 OCAK PAZAR

13:00 Ümraniyespor - Gaziantepspor
13:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü
15:30 Akın Çorap Giresunspor - Boluspor
15:30 Grandmedical Manisaspor -    Çaykur Rizespor 
18:00 Altınordu - Elazığspor

22 OCAK PAZARTESİ

18:00 Denizlispor - Adanaspor 
18:00 Gazişehir Gaziantep     - Samsunspor


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