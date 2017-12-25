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Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi

Süper Lig'de 2017-18 sezonunun ilk devresi, Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi

25 Aralık 2017, Pazartesi 23:32
Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi
Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.
Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan Medipol Başakşehir, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibi devre arasına lider girdi.

Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.
Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı.

GOL KRALLIĞINI PAYLAŞTILAR

Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.

Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
 

SONUÇLAR

Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1

Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1

Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2

Galatasaray-Göztepe: 3-1

Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2

İŞTE PUAN DURUMU





 
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