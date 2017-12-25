Süper Lig'de ilk devre Medipol Başakşehir'in liderliğiyle sona erdi

GOL KRALLIĞINI PAYLAŞTILAR

SONUÇLAR

İŞTE PUAN DURUMU

Mehmet Nuri Turan

'in 17 haftalık ilk bölümü, Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla tamamlandı. Ev sahibi Osmanlıspor, rakibini 3-2 yendi.Kasımpaşa deplasmanından 2-1 galip ayrılan, puanını 36'ya yükselterek geçen sezon olduğu gibinagirdi.Galatasaray, Fatih Terim'in 4. dönemindeki ilk maçında, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, devreyi 35 puanla 2. sırada kapadı.Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla 5 karşılaşmalık galibiyet serisi noktalanan Fenerbahçe, 33 puanla 3. sırada yer aldı.Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş ise konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek, liderin 6 puan gerisine düştü. Aynı puana sahip Kayserispor ve Göztepe'nin averajla önünde yer alan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.17. hafta sonunda topu filelerle 14'er kez buluşturan Trabzonsporlu Burak Yılmaz, Göztepeli Adis Jahovic ve Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi paylaştı.Süper Lig'in 17. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-1Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-1Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 2-1Atiker Konyaspor-Fenerbahçe: 1-1Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: 0-1Kardemir Karabükspor-Trabzonspor: 1-1Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: 1-2Galatasaray-Göztepe: 3-1Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-2