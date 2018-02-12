Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 21. haftası birbirinden çekişmeli maçlarla geçti. Şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken Başakşehir evinde Fenerbahçe'ye yenildi. Eline geçen şansı iyi kullanan Galatasaray, 5 hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'de puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, haftanın son maçında sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)

Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü ve 41 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özetiMedipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti

Beşiktaş, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçerek puanını 40'a yükseltti ve 4. sırada kaldı.

Beşiktaş - Karabükspor (Maç özeti)Beşiktaş - Karabükspor (Maç özeti)

Ligde alınan sonuçlar, gol krallığı, puan durumu ve gelecek haftanın programı ise şöyle:
 


SONUÇLAR


Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir Karabükspor
Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0 Bursaspor
Kayserispor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor 1- 2  Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir 3 - 0 Fenerbahçe
Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor


GOL KRALLIĞI


Burak Yılmaz 17

Gomis 17

Adis Jahovic 14

Vagner Love 12

Umut Bulut 11
 

PUAN DURUMU



22. HAFTA PROGRAMI 


16 Şubat Cuma

20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş


17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Kayserispor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor


18 Şubat Pazar

13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray


19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği-Göztepe


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fatih Terim'den Belhanda yorumu

Fatih Terim'den Belhanda yorumu
Japon taraftarlardan Nagatomo’ya destek

Japon taraftarlardan Nagatomo’ya destek
Tarihin en pahalı takımı Manchester City

Tarihin en pahalı takımı Manchester City
Ali Koç seçim öncesi hızlandı

Ali Koç seçim öncesi hızlandı
Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)

Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)
2018 Kış Olimpiyatları'nın en seksi sporcuları

2018 Kış Olimpiyatları'nın en seksi sporcuları
Beşiktaş erteleme başvurusu yapmayacak

Beşiktaş erteleme başvurusu yapmayacak
Cedi Osman'dan galibiyet sonrası açıklama

Cedi Osman'dan galibiyet sonrası açıklama
Bursaspor'da sakatlığını atlatan Batalla takımla çalıştı

Bursaspor'da sakatlığını atlatan Batalla takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Giuliano gerçeği

Fenerbahçe'de Giuliano gerçeği
Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi

Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi