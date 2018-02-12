Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, haftanın son maçında sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)
Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü ve 41 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti
Beşiktaş, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçerek puanını 40'a yükseltti ve 4. sırada kaldı.
Beşiktaş - Karabükspor (Maç özeti)
Ligde alınan sonuçlar, gol krallığı, puan durumu ve gelecek haftanın programı ise şöyle:
SONUÇLAR
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir Karabükspor
Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0 Bursaspor
Kayserispor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor 1- 2 Atiker Konyaspor
Medipol Başakşehir 3 - 0 Fenerbahçe
Galatasaray 3 - 0 Antalyaspor
GOL KRALLIĞI
Burak Yılmaz 17
Gomis 17
Adis Jahovic 14
Vagner Love 12
Umut Bulut 11
PUAN DURUMU
16 Şubat Cuma
22. HAFTA PROGRAMI
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Kayserispor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
18 Şubat Pazar
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe
Haber Merkezi