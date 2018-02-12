Süper Lig'de puan durumu

Galatasaray - Antalyaspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir- Fenerbahçe maçı özeti

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Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçları tamamlanırken, Galatasaray 5 hafta aradan sonra liderliğe yükseldi.Sarı-kırmızılılar, haftanın son maçında sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek puanını 44'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu.Haftanın kritik maçında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü ve 41 puanla 3. sıradaki yerini korudu.Beşiktaş, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçerek puanını 40'a yükseltti ve 4. sırada kaldı.Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 KasımpaşaGöztepe 3 - 3 OsmanlısporGençlerbirliği 0 - 0 TrabzonsporBeşiktaş 5 - 0 Kardemir KarabüksporTeleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0 BursasporKayserispor 1 - 1 Demir Grup SivassporAytemiz Alanyaspor 1- 2 Atiker KonyasporMedipol Başakşehir 3 - 0 FenerbahçeGalatasaray 3 - 0 AntalyasporBurak Yılmaz 17Gomis 17Adis Jahovic 14Vagner Love 12Umut Bulut 1120.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş13.30 Antalyaspor-Kayserispor16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir19.00 Kasımpaşa-Galatasaray20.00 Gençlerbirliği-Göztepe