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Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 32. haftası sürpriz bir sonuçla başladı. Medipol Başakşehir Sivasspor karşısında son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Fenerbahçe evinde Moussa Sow'lu Bursaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta son haftalarda düşüşte olan Kayserisporla karşılaşacak ve lider Galatasaray ise Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisaspor'a konuk olacak

04 Mayıs 2018, Cuma 23:47
Süper Lig'de puan durumu
Süper Lig'de 32. hafta perdesi açıldı.Medipol Başakşehir'in evinde Sivasspor'a puan kaybetmesiyle şampiyonluk yarışındaki takımların arasındaki rekabet iyice kızıştı.

Başakşehir ile Galatsaray'ın puanı şu an aynı. Liderliğe kimin devam edeceğini Galatasaray'ın maç sonucu belirleyecek. Süper Lig puan durumu tablosunda 63 puanla Fenerbahçe 3. sırada, 62 puanla Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor.

İşte Süper Lig'deki puan durumu:

32. HAFTA PROGRAMI

Medipol Başakşehir 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
Teleset Mob. Akhisarspor - Galatasaray
Trabzonspor - Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor FK
Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Gençlerbirliği - Antalyaspor
Beşiktaş - Kayserispor
Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor

 


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