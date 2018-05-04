Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 32. haftası sürpriz bir sonuçla başladı. Medipol Başakşehir Sivasspor karşısında son dakikada yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Başakşehir'in puan kaybetmesinin ardından gözler şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara çevrildi. Fenerbahçe evinde Moussa Sow'lu Bursaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Vodafone Park'ta son haftalarda düşüşte olan Kayserisporla karşılaşacak ve lider Galatasaray ise Okan Buruk'un çalıştırdığı Akhisaspor'a konuk olacak