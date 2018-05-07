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Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 32. haftası birbirinden çekişmeli maçlar sonucunda tamamlandı. Haftanın en zararlı takımı Sivasspor'la berabere kalan Medipol Başakşehir'le kümde düşme hattında bulunan Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi alt sıralarda bulunan rakiplerinden Antalyaspor'a evinde yenildi ve ağır bir yara aldı. Ligin zirvesinde ise Galatasaray, Akhisar deplasmanında Rodrigues'in golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı ve bu sonuçla Galatasaray liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Kadıköy'de son nefeste maçı kurtardı. Sarı lacivertli ekipte Fernandao 90+2'de attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekip olan Beşiktaş ise Kayserispor'u savunma oyuncuları Tosic ve Adriano'nun golleriyle yendi ve şampiyonlu kumutlarını korudu. Futbolseverler maçları büyük bir heyecanla takip ederken Süper Lig'deki puan durumunu da merak ediyor. İşte Süper Lig'deki puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'le ligde orta sıralarda bulunan ekiplerden Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı kaşıya geldi. Medipol Başakşehir Bajic'le 1-0 öne geçti ama Sivasspor'da Robinho 90+2'de attığı golle maçın skorunu belirledi.
Medipol Başakşehir - Sivasspor maç özetiMedipol Başakşehir - Sivasspor maç özeti

Lider Galatasaray, Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yolunda son derece önemli bir öneme sahip olan karşılaşmada sarı kırmızılı ekip sahadan Rodrigues'in 18. ve 20. dakikalardaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 
Akhisarspor - Galatasaray maçı özetiAkhisarspor - Galatasaray maçı özeti

Fenerbahçe evinde  Bursaspor’u konuk etti. Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında son dakikada attığı golle galibiyet alarak rahat bir nefes aldı. Fenerbahçe'nin gollerini Sow (KK), Fernandao kaydetti.
Fenerbahçe Bursaspor maçı özetiFenerbahçe Bursaspor maçı özeti

Haftanın kapanış maçında  Beşiktaş, rakiplerinin puan kaybı yaşamadığı haftada mutlak galibiyet hedefiyle Kayserispor'la karşı karşıya geldi. Kara Kartal sahadan Tosic ve Adriano'nun golüyle sahadan 2-0 önde ayrıldı ve Süper Lig'deki puanını 65'e çıkardı.
Beşiktaş - Kayserispor maç özetiBeşiktaş - Kayserispor maç özeti

İşte Süper Lig'deki puan durumu:


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