Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'in 32. haftası birbirinden çekişmeli maçlar sonucunda tamamlandı. Haftanın en zararlı takımı Sivasspor'la berabere kalan Medipol Başakşehir'le kümde düşme hattında bulunan Gençlerbirliği oldu. Ankara ekibi alt sıralarda bulunan rakiplerinden Antalyaspor'a evinde yenildi ve ağır bir yara aldı. Ligin zirvesinde ise Galatasaray, Akhisar deplasmanında Rodrigues'in golleriyle karşılaşmadan galip ayrıldı ve bu sonuçla Galatasaray liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise Kadıköy'de son nefeste maçı kurtardı. Sarı lacivertli ekipte Fernandao 90+2'de attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Şampiyonluk yarışındaki bir diğer ekip olan Beşiktaş ise Kayserispor'u savunma oyuncuları Tosic ve Adriano'nun golleriyle yendi ve şampiyonlu kumutlarını korudu. Futbolseverler maçları büyük bir heyecanla takip ederken Süper Lig'deki puan durumunu da merak ediyor. İşte Süper Lig'deki puan durumu