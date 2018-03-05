Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)

Mehmet Nuri Turan

Spor Toto Süper Lig'de de 24. hafta heyecanı Bursaspor - Kayserispor maçıyla başladı. Bu maçta gülen taraf 1-0 ile Bursaspor oldu.Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna yükselmişti. Ancak Galatasaray Karabükspor'u 7-0 yendi ve liderliği devraldı.Fenerbahçe şok bir skorla evinde Akhisarspor'a 3-2 yenilerek beklemediği bir mağlubiyet aldı.Haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak.Bursaspor 1-0 KayserisporKasımpaşa 1-1 OsmanlısporGençlerbirliği 0-1 AlanyasporKonyaspor 0-1 Yeni MalatyasporAntalyaspor 1 - 4 Sivasspor