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Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig'de zirve yarışı giderek kızışıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın sonuçları

05 Mart 2018, Pazartesi 01:30
Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)
Spor Toto Süper Lig'de de 24. hafta heyecanı Bursaspor - Kayserispor maçıyla başladı. Bu maçta gülen taraf 1-0 ile Bursaspor oldu.

Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna yükselmişti. Ancak Galatasaray Karabükspor'u 7-0 yendi ve liderliği devraldı.

Fenerbahçe şok bir skorla evinde Akhisarspor'a 3-2 yenilerek beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak.

İşte Spor Toto Süper Lig 24. hafta sonuçları ve oluşan puan durumu...

Süper Lig 24. hafta sonuçları

Bursaspor 1-0 Kayserispor
Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor
Başakşehir 2-0 Göztepe
Karabükspor 0-7 Galatasaray
Gençlerbirliği 0-1 Alanyaspor
Konyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor
Antalyaspor 1 - 4 Sivasspor
Fenerbahçe 2 - 3 Akhisarspor
Trabzonspor - Beşiktaş (Pazartesi günü oynanacak)


Süper Lig Puan Durumu




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