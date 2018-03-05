Süper Lig'de puan durumu (Süper Lig'de 24. haftanın sonuçları ve puan durumu)

Spor Toto Süper Lig'de de 24. hafta heyecanı Bursaspor - Kayserispor maçıyla başladı. Bu maçta gülen taraf 1-0 ile Bursaspor oldu.
Başakşehir, Göztepe'yi 2-0 yenerek yeniden liderlik koltuğuna yükselmişti. Ancak Galatasaray Karabükspor'u 7-0 yendi ve liderliği devraldı.
Fenerbahçe şok bir skorla evinde Akhisarspor'a 3-2 yenilerek beklemediği bir mağlubiyet aldı.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşılaşacak.
İşte Spor Toto Süper Lig 24. hafta sonuçları ve oluşan puan durumu...
Süper Lig 24. hafta sonuçları
Bursaspor 1-0 Kayserispor
Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor
Başakşehir 2-0 Göztepe
Karabükspor 0-7 Galatasaray
Gençlerbirliği 0-1 Alanyaspor
Konyaspor 0-1 Yeni Malatyaspor
Antalyaspor 1 - 4 Sivasspor
Fenerbahçe 2 - 3 Akhisarspor
Trabzonspor - Beşiktaş (Pazartesi günü oynanacak)
Süper Lig Puan Durumu
Mehmet Nuri Turan