Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

GALATASARAY FAVORİ

BAŞAKŞEHİR BAŞINDAN BERİ POTADA

Erdinç Şahin

'de zorlu maçların oynandığı 19. haftanın ardındanşampiyonluk oranlarını güncelledi.Cumartesi akşamı'u'nda mağlup ederek ligde üstüste 3. maçını kazananşampiyonluk için en favori takım oldu. Sarı Kırmızılılar'ın oranı 2.65'ten 2.40'a düştü.'u 5-0'la geçen Lider'in oranı da 3.65'ten 3.40'a düştü.'la 1-1 berabere kalanzirveden uzaklaşırken Sarı Laciveetliler'in 3.15'lik son oranı 3.60'a yükseldi.'yı mağlup edenın oranı ise 4'ten 3.70'e düştü.