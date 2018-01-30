Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig
'de zorlu maçların oynandığı 19. haftanın ardından İddaa Risk Yönetimi
şampiyonluk oranlarını güncelledi.
GALATASARAY FAVORİ
Cumartesi akşamı Osmanlıspor
'u Türk Telekom Stadyumu
'nda mağlup ederek ligde üstüste 3. maçını kazanan Galatasaray
şampiyonluk için en favori takım oldu. Sarı Kırmızılılar'ın oranı 2.65'ten 2.40'a düştü.
BAŞAKŞEHİR BAŞINDAN BERİ POTADA
Karabükspor
'u 5-0'la geçen Lider Başakşehir
'in oranı da 3.65'ten 3.40'a düştü. Trabzonspor
'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe
zirveden uzaklaşırken Sarı Laciveetliler'in 3.15'lik son oranı 3.60'a yükseldi.
Kasımpaşa
'yı mağlup eden Beşiktaş'
ın oranı ise 4'ten 3.70'e düştü.
Erdinç Şahin