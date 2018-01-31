Süper Lig'e bir yıldız daha geldi: Florentin Pogba

"TRANSFERİ BİTİRDİK"

Erdinç Şahin

ekibirenklerine bağladı.ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.Kırmızı-siyahlılar, ara transfer döneminde daha önce eski oyuncusu Aydın Karabulut'un yanı sıra Bursaspor'dan'u kadrosuna katmıştı.İspanya'nın Celta Vigo takımında futbola başladıktan sonra Fransa'nın Sedan ekibine giden 1990 doğumlu Florentin Pogba, 2012 yılında Saint-Etienne'e transfer oldu ancak Sedan'da kiralık oynamaya devam etti. Pogba, Sedan'da bir sezon kiralık forma giydikten sonra Saint-Etienne için mücadele etti.Sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan Pogba, Ligue 1'de 5 maçta süre aldı. Pogba, Gine Milli Takımı'nda ise 20 karşılaşmada görev yaptı.muhabirine yaptığı açıklamada,kadrolarına katarak transferi tamamladıklarını söyledi.İyi olan kadrolarını önemli takviyeler yaparak daha da güçlendirdiklerini kaydeden Cavcav, "Stoperimizi de alarak ara transfer dönemini kapattık." ifadesini kullandı.Süper Lig'de Fenerbahçe ile 3 Şubat Cumartesi günü yapacakları karşılaşmanın kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Cavcav, "Son maçlarımızda oynadığımız oyun, kadromuzun kalitesini herkese gösterdi. Bu kadroya önemli isimler ekledik. Fenerbahçe maçından iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Takımımızın sezon sonunda iyi yerlerde olacağından şüphem yok." diye konuştu.