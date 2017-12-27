Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig
'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray
, Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Başakşehir
'in 17. haftada aldığı sonuçlar sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup edip ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'in oranı 3.75'te kalırken, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 3.35'ten 4.00'e yükseltildi.
KONYASPOR BERABERLİĞİ SONRASI ORAN DEĞİŞTİ
Geçen hafta ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında takılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin oranı 2.90'dan 3.25'e fırladı.
Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ilk maçında Göztepe'yi 3-1 geçen Galatasaray'ın 3.10'luk oranı, 2.60'a düşürüldü.
İddaa risk
yönetimi tarafından belirlenen 16. - 17. hafta oranlarındaki değişim şu şekilde:
Galatasaray: 3.10 > 2.60
Fenerbahçe: 2.90 > 3.25
Başakşehir: 3.75 > 3.75
Beşiktaş: 3.35 > 4.00
Erdinç Şahin