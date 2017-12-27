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Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig'de 17. hafta maçları sonrası iddaa şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranlarında değişiklik yaşanırken, lider Başakşehir'in oranı sabit kaldı.

Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları değişti
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren GalatasarayBeşiktaşFenerbahçe ve Başakşehir'in 17. haftada aldığı sonuçlar sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup edip ilk yarıyı lider tamamlayan Başakşehir'in oranı 3.75'te kalırken, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın oranı 3.35'ten 4.00'e yükseltildi.
 

KONYASPOR BERABERLİĞİ SONRASI ORAN DEĞİŞTİ


Geçen hafta ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında takılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin oranı 2.90'dan 3.25'e fırladı.

Fatih Terim'in gelişiyle birlikte ilk maçında Göztepe'yi 3-1 geçen Galatasaray'ın 3.10'luk oranı, 2.60'a düşürüldü. 

İddaa risk yönetimi tarafından belirlenen 16. - 17. hafta oranlarındaki değişim şu şekilde:

Galatasaray: 3.10 > 2.60
Fenerbahçe: 2.90 > 3.25
Başakşehir: 3.75 > 3.75
Beşiktaş: 3.35 > 4.00
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