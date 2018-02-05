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Süper Lig puan durumu - 21. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi tek maçla tamamlanırken, Medipol Başakşehir, bu haftayı da liderlik tamamladı

Süper Lig puan durumu - 21. hafta programı
Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 32'ye çıkardı.

Medipol Başakşehir'in lider olarak tamamladığı ligin 20. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 21. haftanın programı şöyle:
 

Ligde sonuçlar


Bursaspor-Beşiktaş: 2-2

Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 2-2

Osmanlıspor-Kayserispor: 0-1

Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-1

Trabzonspor-Göztepe: 0-0


Puan Durumu


 

21. hafta programı

9 Şubat Cuma:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
 

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor

AA


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