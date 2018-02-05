Süper Lig puan durumu - 21. hafta programı

Ligde sonuçlar

21. hafta programı

11 Şubat Pazar:

Mehmet Nuri Turan

Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 32'ye çıkardı.Medipol Başakşehir'in lider olarak tamamladığı ligin 20. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 21. haftanın programı şöyle:Bursaspor-Beşiktaş: 2-2Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 2-2Osmanlıspor-Kayserispor: 0-1Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-1Trabzonspor-Göztepe: 0-020.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa10 Şubat Cumartesi:13.30 Göztepe-Osmanlıspor16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe20.00 Galatasaray-AntalyasporAA