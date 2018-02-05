Süper Lig puan durumu - 21. hafta programı

Haftanın son maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da puanını 32'ye çıkardı.
Medipol Başakşehir'in lider olarak tamamladığı ligin 20. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 21. haftanın programı şöyle:
Ligde sonuçlar
Bursaspor-Beşiktaş: 2-2
Kardemir Karabükspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 2-2
Osmanlıspor-Kayserispor: 0-1
Kasımpaşa-Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0
Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 2-1
Trabzonspor-Göztepe: 0-0
Puan Durumu
21. hafta programı
9 Şubat Cuma:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
AA
Mehmet Nuri Turan