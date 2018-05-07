Süper Lig puan durumu? Kim nasıl şampiyon olur?

Akın Güler

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını oynadı. Cuma günü Başakşehir, Sivasspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Fenerbahçe ise dün oynadığı Bursaspor karşısında son dakikada bulduğu golle şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Galatasaray ise Garry Roddigues'in iki golüyle Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelerek son iki hafta kala rahat bir nefes aldı. Beşiktaş ise bugün Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.Tüm bu gelişmeler sonrası Süper Lig puan durumu merak edildi.Medipol Başakşehir'in kalan maçlarıAntalyaspor (D)KasımpaşaGalatasaray'ın kalan maçlarıEvkur Yeni MalatyasporGöztepe (D)Beşiktaş'ın kalan maçlarıKayserisporOsmanlıspor (D)SivassporFenerbahçe'nin kalan maçlarıKarabükspor (D)KonyasporGalatasaray 2 galibiyet ya da 1 galibiyet 1 beraberlik aldığı taktirde şampiyonluğu garantiliyor. Fenerbahçe ise, 2 maçını da farklı skorla alıp Galasatasaray'ın tek maçta mağlup olması durumunda avarajla şampiyon olabiliyor fakat Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor. Başakşehir ise iki maçını alıp Galatasaray'ın mağlup olması durumunda ikili puan durumunda üstünlük sağladığı için şampiyon olabiliyor.3 takımın puanları eşit olduğu takdirde ise 3'lü averaja bakılacak. Avarajda üstün olan Başakşehir oluyor ve şampiyonluğu göğüslüyor.