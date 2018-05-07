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Süper Lig puan durumu? Kim nasıl şampiyon olur?

Süper Toto Süper Lig'de üst sıralar deyim yerindeyse kazan gibi kaynıyor. Başakşehir'in cuma günü kendi sahasında berabere kalması Galatasaray'ın umutlarını iyice yeşertti. Fenerbahçe'nin son dakikada bulduğu gol ise şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmesine neden oldu. Beşiktaş'ın ise hala bir şansı var. Bakalım alınan sonuçlar sonrası puan durumu nasıl şekildendi?
 

Süper Lig puan durumu? Kim nasıl şampiyon olur?
Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir maçlarını oynadı. Cuma günü Başakşehir, Sivasspor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Fenerbahçe ise dün oynadığı Bursaspor karşısında son dakikada bulduğu golle şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Galatasaray ise Garry Roddigues'in iki golüyle Akhisarspor karşısında 2-1 galip gelerek son iki hafta kala rahat bir nefes aldı. Beşiktaş ise bugün Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Tüm bu gelişmeler sonrası Süper Lig puan durumu merak edildi. 

SÜPER LİG PUAN DURUMU



SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

Medipol Başakşehir'in kalan maçları

Antalyaspor (D)

Kasımpaşa

Galatasaray'ın kalan maçları

Evkur Yeni Malatyaspor

Göztepe (D)

Beşiktaş'ın kalan maçları

Kayserispor

Osmanlıspor (D)

Sivasspor

Fenerbahçe'nin kalan maçları

Karabükspor (D)

Konyaspor

KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray 2 galibiyet ya da 1 galibiyet 1 beraberlik aldığı taktirde şampiyonluğu garantiliyor. Fenerbahçe ise, 2 maçını da farklı skorla alıp Galasatasaray'ın tek maçta mağlup olması durumunda avarajla şampiyon olabiliyor fakat Başakşehir'in de puan kaybetmesi gerekiyor.  Başakşehir ise iki maçını alıp Galatasaray'ın mağlup olması durumunda ikili puan durumunda üstünlük sağladığı için şampiyon olabiliyor.

3 takımın puanları eşit olduğu takdirde ise 3'lü averaja bakılacak. Avarajda üstün olan Başakşehir oluyor ve şampiyonluğu göğüslüyor.











 


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