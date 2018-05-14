Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı 34. haftanın programı açıklandı. Göztepe - Galatasaray, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor ve Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacağı açıklandı