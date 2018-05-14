Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı 34. haftanın programı açıklandı. Göztepe - Galatasaray, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor ve Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor mücadeleleri 19 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Diğer 5 karşılaşmanın ise 18 Mayıs Cuma günü saat 18.00'de oynanacağı açıklandı

15 Mayıs 2018, Salı 01:29
A A

Spor Toto Süper Lig'de 34'üncü ve son haftanın programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son hafta programı şu şekilde:

18 Mayıs Cuma

Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor 18:00

Trabzonspor - Kardemir Karabükspor 18:00

Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor 18:00

Gençlerbirliği - Bursaspor 18:00

Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor 18:00

19 Mayıs Cumartesi

Göztepe - Galatasaray 19:00

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa 19:00

Fenerbahçe - Atiker Konyaspor 19:00

Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor 19:00

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER