Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk
11 Ağustos Cumartesi:
19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler
12 Ağustos Pazar:
19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa
21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım
21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya
13 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
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