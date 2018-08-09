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Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

09 Ağustos 2018, Perşembe 10:58
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.45 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ümit Öztürk

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

19.30 Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Fenerbahçe-Bursaspor: Halil Umut Meler

12 Ağustos Pazar:

19.30 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Fırat Aydınus

19.30 Atiker Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Suat Arslanboğa

21.45 Beşiktaş-Akhisarspor: Bülent Yıldırım

21.45 Göztepe-Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 Kayserispor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek


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