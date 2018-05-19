Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda . ligi 75 puanla lider bitiren Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekip 2 sezonun ardından mutlu sona ulaşan Galatasaray tarihindeki 21. şampiyonluğunu ilan etti.

MAÇ ÖZETİ

90.DK: Cüneyt Çakır son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. ŞAMPİYON GALATASARAY

75.DK: Galatasaray'ın bulduğu GOL sonrası iki takımda da konsantrasyon eksikliği gözleniyor. Galatasaray artık şampiyonluk havasına girmiş durumda.

74.DK: Kosanovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe açılan topa Wallace Reis kafayı vurdu, Muslera topu kontrol etti.

66.DK: Bafetimbi Gomis sağ köşeye topu yolladı, Beto köşeyi doğru tahmin etse de topu çıkaramadı

64.DK: Nagatomo'nun sol kanattan ortasıyla ceza alanı içinde topu alan Gomis, Kosanovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

52.DK: Göztepe ceza alanında topla buluşan Rodrigues rakiplerinden sıyrıldı ve sol çaprazdan sert vurdu, top üstten auta çıktı.

45.DK: İlk yarı sona erdi. Göztepe 0 - 0 Galatasaray

40.DK: Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Donk kale alanı içinde bomboş kaldı ve kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

39.DK: Garry Rodrigues kendi yarı alanında kaptığı topla takımını atağa çıkardı. Rakip ceza alanına girerken içeri çevirdiği topu son anda savunma kornere yolladı.

35.DK: Belhanda'nın nefis pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Gomis bomboş durumda ceza alanına girerken şutunu çekti, Beto topu kontrol etti.

27.DK: Selçuk Şahin'in Fernando'yla girdiği top kapma mücadelesinde ayağını fazla kaldırdığını işaret eden hakem, Galatasaray lehine endirekt serbest vuruş kararı verdi. Sarı-kırmızılılar tehlikeli sayılabilecek bir noktadan duran top şansı yakaladı.

22.DK: Demba Ba sol çaprazdan içeri doğru sokuldu ve yay üzerinden şutunu çekti, yerden giden topu Muslera tek hamlede kontrol etti.

20.DK: Galatasaray savunması çıkarken topu kaptırdı. Önce Demba Ba'nın şutu savunmadan döndü, ardından tekrar içeriye çevrilen topa Gouffran kafayı vurdu Muslera nefis bir refleksle topu çeldi. Ancak öncesinde hakem, Gouffran'ın faul yaptığını işaret etmişti.

10.DK: Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topa Garry Rodrigues hareketlenmek istedi. Bu sırada Tayfur onu düşürdü. Galatasaray, ceza alanının hemen dışından çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rodrigues doğrudan kaleyi denedi, top az farkla üstten auta gitti.

1.DK: Göztepe takımı bu maça önümüzdeki sezon giyeceği parçalı iç saha formasıyla çıkarken Galatasaray ise beyaz deplasman formasıyla sahada yer alıyor.

'ŞAMPİYONLUĞU ALIP DÖNECEĞİZ'

Fatih Terim: Benim de artık söyleyeceklerim ortada. Bugün inşallah buradan inşallah şampiyonluğu alıp döneceğiz.

Göztepe'nin ilk 11:

Beto, Tayfur, Reis, Kosanovic, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Ghilas, Gouffran, Demba Ba

Galatasaray'ın ilk 11:

Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis



