Süper Loto 42 milyona koşuyor



34 MİLYON LİRA DEVRETMİŞTİ

2009'DA DA 12 HAFTA DEVRETMİŞTİ

Adem Özdoğan

Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.