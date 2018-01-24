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Süper Loto 42 milyona koşuyor

11 haftadır devreden Süper Loto'da, bu hafta büyük ikramiyenin 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor

Süper Loto 42 milyona koşuyor
Süper Loto'da 11 haftadır devreden büyük ikramiyenin bu hafta 42 milyon liraya ulaşması bekleniyor. 


34 MİLYON LİRA DEVRETMİŞTİ 


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Süper Loto 6/54 oyununun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadığından, 34 milyon 56 bin lira tutarındaki ikramiye devretti.
 

2009'DA DA 12 HAFTA DEVRETMİŞTİ


Bu hafta yapılacak çekilişte Süper Loto'da 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin 42 milyon liraya çıkması bekleniyor. Süper Loto'da 12 haftalık devrin ardından 12 Mart 2009'da yapılan çekilişte 6 bilen iki kişiye toplam 49,8 milyon lira verilmişti. Süper Loto'dan 1 kişi, 6 Temmuz 2017'de 37,8 milyon lira kazanmıştı.


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