Süper Loto çekildi (1 Şubat 2018)

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 537’nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 18, 20, 30, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.
6 BİLEN ÇIKMADI
Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira 75’er kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira 5’er kuruş, 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira 35’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 2 milyon 259 bin 329 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 631 bin 519 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 912 bin 860 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.
Mine Bozkurt