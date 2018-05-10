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Süper Loto çekildi (10 Mayıs 2018)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı

Süper Loto çekildi (10 Mayıs 2018)
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 551’inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 8, 9, 39 ve 53 olarak belirlendi.
 

BÜYÜK İKRAMİYE İSTANBUL FATİH'E ÇIKTI


Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 60 kişi 11 bin 19 lira 70’er kuruş, 4 bilen 3 bin 611 kişi 196 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 77 bin 926 kişi 15 lira 75’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, İstanbul’un Fatih ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 10 milyon 169 bin 434 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 876 bin 316 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 49 bin 291 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.


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