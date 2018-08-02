Süper Loto çekildi (2 Ağustos 2018 Süper Loto sonuçları)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 7, 27, 28, 39, 51 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMADI

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 597 bin 242 lira 75 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi 17 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 952 bin 185 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 411 bin 58 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 788 bin 761 lira 73 kuruş kamuya aktarıldı.







