Süper Loto çekildi (22 Şubat 2018)

SÜPER LOTO DEVRETTİ

Mine Bozkurt

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 540’ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralarolarak belirlendi.Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90’ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65’er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 ’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.