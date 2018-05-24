Süper Loto çekildi (24 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası)

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 553’üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 34, 40, 49 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş haftaya devredildi.

6 BİLEN ÇIKMAYINCA HAFTAYA DEVRETTİ

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90’ar kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, 2 milyon 112 bin 585 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 526 bin 591 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 853 bin 570 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

ANKARA (AA)