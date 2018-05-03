Süper Loto çekildi ( 3 Mayıs 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları )

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 550’nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 24, 26, 42, 43, 44 ve 50 olarak belirlendi.
HAFTAYA DEVRETTİ
Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi 16 lira 35’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Devreden çekilişte, 2 milyon 381 bin 561 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 217 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 962 bin 248 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.
ANKARA (AA)
Mehmet Nuri Turan