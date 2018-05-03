Süper Loto çekildi ( 3 Mayıs 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları )

HAFTAYA DEVRETTİ

Mehmet Nuri Turan

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 550’nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 24, 26, 42, 43, 44 ve 50 olarak belirlendi.Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 447 bin 622 lira 80 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 10 bin 276 lira 30’ar kuruş, 4 bilen 3 bin 116 kişi 209 lira 20’şer kuruş, 3 bilen 68 bin 709 kişi 16 lira 35’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.Devreden çekilişte, 2 milyon 381 bin 561 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 721 bin 217 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 962 bin 248 lira 6 kuruş kamuya aktarılacak.ANKARA (AA)