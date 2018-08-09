Süper Loto çekildi (9 Ağustos 2018 Süper Loto Sonuçları)

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 564’üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 13, 21, 28, 47, 49, 54 olarak

belirlendi.

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira 52 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65’er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55’er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50’şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

ANKARA (AA)



