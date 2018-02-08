Süper Loto çekildi (Süper Loto 08.02.2018 sonuçları)



İKİNCİ KEZ DEVRETTİ



İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR

Gizem Yetil

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira 40’ar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira 70’er kuruş, 3 bilen 87 bin 862 kişi 13 lira 65’şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 537 bin 974 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 832 bin 967 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 25 bin 445 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 538'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 17, 21, 27, 28 ve 43 olarak belirlendi.