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Süper Loto çekildi (Süper Loto 08.02.2018 sonuçları)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı

08 Şubat 2018, Perşembe 21:51
Süper Loto çekildi (Süper Loto 08.02.2018 sonuçları)
Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.          

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5  bilen 71 kişi 9 bin 99 lira 40’ar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira 70’er  kuruş, 3 bilen 87 bin 862 kişi 13 lira 65’şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.          


İKİNCİ KEZ DEVRETTİ


İkinci kez devreden çekilişte, 2 milyon 537 bin 974 lira 70 kuruş  ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 832 bin 967 lira 46 kuruş, Şans  Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 25 bin 445 lira 65 kuruş kamuya aktarılacak.


İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR


Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 538'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 17, 21, 27, 28 ve 43 olarak belirlendi.

 


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