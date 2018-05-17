Süper Loto çekildi (Süper Loto 17 Mayıs 2018 sonuçları
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto’nun bu haftaki çekilişi yapıldı
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 552'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7 12 27 30 49 53 olarak belirlendi.
Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 493 bin 56 liralık ikramiye haftaya devretti
KİM NE KADAR KAZANDI?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5’er kuruş, 4 bilen 2 bin 733 kişi 183 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 56 bin 204 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
1 BUÇUK MİLYONA YAKIN VERGİ
Devreden çekilişte, 1 milyon 824 bin 844 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 318 bin 381 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 311 lira 21 kuruş kamuya aktarılacak.