Süper Loto çekildi (Süper Loto 17 Mayıs 2018 sonuçları

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 552'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 7 12 27 30 49 53 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 493 bin 56 liralık ikramiye haftaya devretti

KİM NE KADAR KAZANDI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5’er kuruş, 4 bilen 2 bin 733 kişi 183 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 56 bin 204 kişi 15 lira 30’ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

1 BUÇUK MİLYONA YAKIN VERGİ

Devreden çekilişte, 1 milyon 824 bin 844 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 318 bin 381 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 737 bin 311 lira 21 kuruş kamuya aktarılacak.











