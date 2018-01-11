15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Süper Loto çekiliş sonuçları (11 Ocak Süper Loto) (Süper Loto ne zaman çekiliyor?)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto’nun bu haftaki (534’üncü) çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca Süper Loto bu haftayla birlikte 10. kez devretti. İşte 11 Ocak Süper Loto sonuçları

12 Ocak 2018, Cuma 00:34
Süper Loto çekiliş sonuçları (11 Ocak Süper Loto) (Süper Loto ne zaman çekiliyor?)
Milyonlarca vatandaş zengin olma hayaliyle Süper Loto'da şansını denedi. İşte bu haftanın kazandıran şanslı numaraları:

11 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları

4 - 23 - 27 - 36 - 51 - 54

 

SÜPER LOTO 10.KEZ DEVRETTİ


Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,  Süper Loto’nun 534’üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 184 kişi 9 bin
351’er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80’er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı,  27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 881 bin 832 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 730 bin 493 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.
 

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?


Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki binasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto sonuçları MPİ internet sitesinde saat 21.45'tan itibaren duyuruluyor.

ANKARA (AA)

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

HDP Milletvekili Garo Paylan ifade verdi

HDP Milletvekili Garo Paylan ifade verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Ağrı kar yağışına teslim

Ağrı kar yağışına teslim
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü (Leyla Zana kimdir?)

Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü (Leyla Zana kimdir?)
Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Dedeğöl Dağları'na maden ruhsatı

Dedeğöl Dağları'na maden ruhsatı
Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliyesi için başvuru

Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tahliyesi için başvuru
Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması

Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması
'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasındaki beraat kararına itiraz

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' davasındaki beraat kararına itiraz
Ağlayarak istifa eden Balıkesir eski Belediye Başkanı Edip Uğur'dan çarpıcı açıklamalar

Ağlayarak istifa eden Balıkesir eski Belediye Başkanı Edip Uğur'dan çarpıcı açıklamalar