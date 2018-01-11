Süper Loto çekiliş sonuçları (11 Ocak Süper Loto) (Süper Loto ne zaman çekiliyor?)

11 Ocak 2018 Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO 10.KEZ DEVRETTİ

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Mehmet Nuri Turan

Milyonlarca vatandaş zengin olma hayaliyle Süper Loto'da şansını denedi. İşte bu haftanın kazandıran şanslı numaraları:Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 534’üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 184 kişi 9 bin351’er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80’er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.Çekilişte, 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı, 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 881 bin 832 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 730 bin 493 lira 18 kuruş kamuya aktarılacak.Süper Loto çekilişi her hafta perşembe günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'daki binasında noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto sonuçları MPİ internet sitesinde saat'tan itibaren duyuruluyor.ANKARA (AA)