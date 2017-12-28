Süper Loto çekiliş sonuçları (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto sonuçları açıklandı

8. KEZ DEVRETTİ

Mehmet Nuri Turan

İşte bu haftanın kazandıran numaraları:7, 20, 33, 39, 40, 48Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Böylelikle Süper Loto tam 8. kez devretmiş oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55’er kuruş, 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65’er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.Çekilişte, 3 milyon 594 bin 67 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 597 bin 144 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 452 bin 149 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.