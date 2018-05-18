Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (17 Mayıs) ilk devir...

Süper Loto sonuçları açıklandı. Dün gerçekleştirilen çekilişin 522. haftasında büyük ikramiye devretti. 1 milyon 493 bin 56 lira 41 kuruşluk ikramiye ise gelecek haftaya kaldı. 5 bilen 51 kişi 9 bin 108 lira 5 kuruş, 4 bilenler 183 lira 10 kuruş, 3 bilenler ise 15 lira 30 kuruş kazandı.





522. haftanın kazandıran numaraları: 07 - 12 - 27 - 30 - 49 - 53









GEÇEN HAFTA 1 KİŞİ BİLMİŞTİ





Süper Loto'nun 10 Mayıs tarihli çekilişinde 6 şanlı numarayı İstanbul Fatih'ten 1 kişi bilmiş, 7 milyon 572 bin 439 lira 35 kuruşun sahibi olmuştu.









BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN BAYİLER









SÜPER LOTO ÖZELLİKLERİ





İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.





Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.





İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.





İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.





Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.





Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.





Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,





(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



