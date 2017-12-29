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Süper Loto'da büyük ikramiye 20 milyon TL (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)

Süper Loto'da bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca talih oyunu 8'inci kez devretti. Büyük ikramiyenin, bu hafta oynanacak kuponlarla 20 milyon TL'ye yükselmesi bekleniyor 

Süper Loto'da büyük ikramiye 20 milyon TL (28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları)
Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 17 milyon 806 bin 841 lira 11 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Böylelikle Süper Loto sekizinci kez devretmiş oldu. 

28 Aralık 2017 Süper Loto sonuçları 7, 20, 33, 39, 40, 48 olarak açıklandı.

Büyük ikramiyenin, bu hafta oynanacak kuponlarla 20 milyon TL'ye yükselmesi bekleniyor

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 69 kişi 13 bin 260 lira 55’er kuruş, 4 bilen 5 bin 7 kişi 196 lira 65’er kuruş, 3 bilen 109 bin 674 kişi 15 lira 45’er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 3 milyon 594 bin 67 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 597 bin 144 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 452 bin 149 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.
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